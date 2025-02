Aufruf zu Rahmenprogramm „Tante Enso“ eröffnet am 27. Februar: Roitzsch bekommt wieder einen Nahversorger

Nach langer Planung ist es soweit: Am 27. Februar eröffnet der Tante-Enso-Markt in Roitzsch. Die Schlüssel sind bereits übergeben, die letzten Vorbereitungen laufen. Was Kundinnen und Kunden jetzt wissen müssen.