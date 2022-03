Susann Rönnicke sorgt als Optikerin am Bitterfelder Markt für den richtigen Durchblick

Bitterfeld/MZ - Die in Gräfenhainichen geborene Susann Rönnicke hat den Job gefunden, der ihr Spaß macht. Sie kann Menschen helfen, wieder einen klaren Durchblick zu bekommen und sie kann beraten, wie das geschehen soll. Als Filialleiterin der Optikerkette „Brillen.de“ hat sie zwar noch keine Angestellten, dafür aber über 400 Brillengestelle und jede Menge Fachwissen, mit dem sie die Kunden beraten kann. Die Sache mit den Angestellten entscheide sich nach dem Zuspruch. Den Platz dafür hat sie auf alle Fälle im ehemaligen Sportfachgeschäft von Lutz Wilke am Bitterfelder Markt.

„Nach der Schule habe ich eine Lehre in der Verwaltung begonnen, aber schnell gemerkt, dass es nicht das Richtige für mich ist“, beschreibt sie ihren Lebenslauf. Auf dem zweiten Bildungsweg habe sie sich dann für eine Ausbildung als Optikerin entschieden, die sie als Augenoptikergeselle abgeschlossen. In einem weiteren Bildungsschritt hat sie die Meisterschule in Jena absolviert und dort als Augenoptikermeisterin abgeschlossen. „Das ist die einzige staatliche Schule in ganz Deutschland“, sagt sie und ist stolz auf die Ausbildung.

„Manche wollen nur mal so reinschauen, andere wiederum haben spezielle Wünsche“

Arbeitsmäßig hat Susann Rönnicke einige Jahre in Erfurt verbracht. Doch nach der Elternzeit habe es sie wieder in die Heimat nach Gräfenhainichen gezogen. Durch eine Recherche im Internet sei die auf die Seite der weltweit arbeitenden Optikerkette „Brillen.de“ gestoßen. Die Bewerbung wurde positiv beschieden. Danach kam die Suche nach einem passenden Objekt in Bitterfeld, was Dank der Neuen Bitterfelder Wohnungsgesellschaft (Neubi) auch positiv endete. Das Geschäft am Markt war leer und fand bei der Firma und auch bei ihr sofort Anklang. „Es liegt hier sehr gut, andere Geschäfte sind gleich in der Nähe und an Markttagen kommen viele Menschen.“

Den Schritt in das neue Geschäft wagen dann doch schon etliche Menschen, kann die Filialleiterin bestätigen. „Manche wollen nur mal so reinschauen, andere wiederum haben spezielle Wünsche“, so Rönnicke. Das gute Sehen liege vielen Menschen am Herzen, weiß sie und hat für jeden die passende Beratung parat.

„Es ist nicht wichtig, dass man mit einem Attest vom Augenarzt kommt“, beschreibt sie die Verfahrensweise. „Wir sind dank modernster Technik in der Lage, Augenbestimmungen vor Ort vorzunehmen und für den Kunden die passende Brille anzufertigen.“ Bei den Gestellen hätten die einzelnen Personen natürlich die Qual der Wahl. Immerhin würden rund 400 unterschiedliche Typen zur Auswahl stehen. Mit einer speziellen Remote Refraktion bestünde auch die Möglichkeit, sich über das Internet direkt mit einem Optikermeister zu verbinden, der auf alle Geräte in der Filiale Zugriff habe und den Kunden spezielle Fragen beantworten könne, beschreibt sie die neuste Technik.

Als eine weiteren wichtigen Vorteil nennt Susann Rönnicke die Herstellung von Fassungen sowie Glas in hauseigener Produktion. Man könne so noch besser auf individuelle Wünsche reagieren und auf die Menschen mit Sehproblemen eingehen.