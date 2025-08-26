weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ladendieb in Supermarkt in Bitterfeld-Wolfen in flagranti erwischt

Täter versucht zu flüchten Bitterfeld-Wolfen: Ladendieb in Supermarkt auf frischer Tat erwischt

Ein Ladendieb ist in Bitterfeld-Wolfen von einem Sicherheitsmitarbeiter beim Stehlen beobachtet und erwischt worden.

Von DUR Aktualisiert: 26.08.2025, 16:52
„Polizei“ ist auf der Tür eines Polizeiautos zu lesen. (zu dpa: «13-jährige Patientin soll Betreuerin angegriffen haben»)
Bitterfeld-Wolfen. – Ein Ladendieb ist am Montagmittag auf frischer Tat in einem Supermarkt in der Fritz-Weineck-Straße in Bitterfeld-Wolfen ertappt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach hatte ein Sicherheitsmitarbeiter den Mann dabei beobachtet, wie er Waren in seinem Rucksack packte. Verlassen wollte der Dieb den Laden jedoch, ohne zu bezahlen.

Als dieser darauf angesprochen wurde, habe er versucht zu flüchten. Der Sicherheitsmitarbeiter habe ihn jedoch an der Flucht gehindert, wodurch es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Dabei sei der Mitarbeiter an der Hand verletzt worden.