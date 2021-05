Sturz nach Vorfahrtsfehler in Bitterfeld - Motorradfahrer und Beifahrerin müssen ins Krankenhaus

Zwei Personen wurden bei dem Unfall in der Bismarckstraße verletzt.

Bitterfeld- An der Einmündung der Zimmer- auf die Bismarckstraße in Bitterfeld ist es am Montag. 10. Mai, gegen 10 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer und seine Sozia verletzt wurde. Die beiden Personen wurden zur Behandlung ins Bitterfelder Klinikum gebracht. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei noch keine Auskunft geben.

Wie die Pressestelle mitteilte, sei der Motorradfahrer auf der linken Spur der Bismarckstraße aus Richtung Halle unterwegs gewesen. Im Bereich der Einmündung der Zimmerstraße habe zu diesem Zeitpunkt eine Citroen-Fahrerin, die aus einer Grundstückseinfahrt kam, versucht, sich in den Verkehr einzuordnen, der aufgrund der roten Ampelschaltung sehr zähfließend gewesen sei. Dabei habe sie das vorfahrtsberechtigte Motorrad übersehen, so dass zu dem Zusammenstoß kam. Der Motorradfahrer und seine Sozia seien dabei gestürzt, heißt es vom Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen.

Durch den Zusammenstoß und die danach erfolgte polizeiliche Unfallaufnahme kam es auf der Bundesstraße zu einem längeren Stau. Der Verkehr wurde von den Beamten vor Ort um die Unfallstelle herum geleitet.

Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision stark beschädigt und mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei noch keine Auskunft geben. Nach etwa anderthalb Stunden war die Unfallaufnahme sowie die Bergung der Fahrzeuge abgeschlossen, so dass die Bismarckstraße in Richtung Innenstadt wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. (mz/mm)