Sturm deckt in Bitterfeld das Dach eines Pflegeheims ab - Bewohner werden in Sicherheit gebracht

Bitterfeld/MZ. - Bei dem heftigen Unwetter am Mittwochabend, 14. August, in Bitterfeld ist bei einer Pflegeeinrichtung in der Straße Am Leineufer das Dach beschädigt worden. Der Sturm hatte hier Teile der Dachkonstruktion wortwörtlich „umgeklappt“, so ein Sprecher der Feuerwehr in Bitterfeld, die um 17.44 Uhr alarmiert wurde.

Als die Kameraden eintrafen, hatte das Pflegepersonal nach Angaben der Feuerwehr die Bewohner bereits in andere Teile der Unterkunft in Sicherheit gebracht. Durch die Einsatzkräfte seien Sicherheitsmaßnahmen veranlasst sowie die Bergung von medizinischen und persönlichen Gegenständen aus dem betroffenen Bereich durchgeführt worden.

Der Einsatz an dem Pflegeheim war einer von mehreren. Zuvor hatte die Feuerwehr den Fahrer eines BMW befreien müssen, der auf der B100 unter einem umgestürzten Baum begraben war.

Gegen 21 Uhr konnte nach dem Abarbeiten aller Aufträge die Einsatzbereitschaft in den Feuerwehrhäusern wiederhergestellt werden.