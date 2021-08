Strand wird wieder täglich bewacht - Zusätzliche Rettungsschwimmer für die Goitzsche

Alles im Blick am Goitzsche-Strand.

Bitterfeld/MZ - Der Bitterfelder Goitzsche-Strand wird seit Mittwoch wieder täglich bewacht. Bislang konnte in diesem Sommer der beliebte Uferabschnitt nur am Wochenende von Rettungsschwimmern der DLRG und des Bitterfelder Schwimmvereins betreut werden. Das hatten zahlreiche Besucher bedauert (die MZ berichtete). „Nun können wir die Rettungsstation zum Abschluss der Saison doch noch jeden Tag besetzen“, teilte Einsatz-Koordinator Klaus Gatter mit.

Möglich geworden ist die Ausweitung der Zeiten durch die Rückkehr von zwei Rettungsschwimmern, die bislang nicht mehr im Einsatz waren. Es handelt sich um eine Frau und einen Mann, die jahrelange Erfahrung als Retter haben. „Sie haben von dem Dilemma erfahren und sich daraufhin gemeldet“, erklärt Gatter. Die beiden Bitterfelder verzichten auf Freizeit, um am Goitzsche-Strand auszuhelfen. Beide hätten entsprechend trainiert und fühlten sich der Aufgabe auf jeden Fall gewachsen.

Wegen fehlenden Personals, unter anderem weil durch Corona seit eineinhalb Jahren kein Rettungsschwimmer-Kurs durchgeführt werden konnte, war der Goitzsche-Strand in diesem Sommer nur noch samstags und sonntags bewacht worden. Seit Mittwoch ist die Station nun wieder täglich von 11 bis 18 Uhr besetzt. Das dürfte vor allem für Familien mit kleinen Kindern eine gute Nachricht sein.

Aktuell sei wegen der kühlen Temperaturen der Strand weniger besucht. Doch am vergangenen Wochenende waren laut Gatter im Tagesverlauf jeweils gut 200 Gäste da. Wenn die Temperaturen wie angekündigt wieder steigen, werde auch der Besucherandrang zunehmen, zumal noch Ferien sind. Der Vertrag für die Rettungsschwimmer läuft bis zum 31. August. „Sollte es danach noch immer sehr warm sein, werden wir versuchen, unseren Einsatz zu verlängern.“

Die DLRG-Ortsgruppe Bitterfeld ist übrigens an diesem Wochenende zusätzlich mit vier bis sechs Rettern beim Hafenfestchen im Einsatz - sowohl an Land als auch auf dem Wasser. „Sie übernehmen Erste Hilfe und die wasserrettungsdienstliche Absicherung“, so Gatter.