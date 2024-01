Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ. - Seit Tagen kursiert ein Gerücht in Bitterfeld: Die Rossmann-Filiale in der Burgstraße soll schließen. Und es wird spekuliert, dass sich die Drogeriekette stattdessen am ehemaligen Real-Standort in der Anhaltstraße ansiedeln will. Die Sorge um den wichtigen Anbieter in der Innenstadt ist groß, auch erste Kritik an diesem Szenario wird laut. Im Ortschafts- und im Stadtrat ist das Thema angesprochen worden. Doch was ist dran an den Schließungsgerüchten? Und wie sieht die Zukunft von Rossmann in Bitterfeld aus?