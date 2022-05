Start des 9-Euro-Tickets in Anhalt-Bitterfeld: Vetter kann Fahrtangebote nicht erhöhen

Salzfurtkapelle/MZ - Nachdem die Bundesregierung die Umsetzung des Neun-Euro-Tickets beschlossen hat, dürfen Fahrgäste für jeweils neun Euro in den Monaten Juni, Juli und August alle Verkehrsmittel des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in ganz Deutschland nutzen. Die Firma Vetter aus Salzfurtkapelle, die den Öffentlichen Nahverkehr im Landkreis mit Bussen absichert, verkauft das Ticket ab Montag. Mit ihm sind Fahrten in Bus, S-Bahn, Tram, U-Bahn, Regionalbahn und Regionalexpress möglich. Im Fernverkehr (IC, EC, ICE) und in Fernbussen gilt das Ticket nicht.

Der Verkauf erfolgt in den Vetter-Verkaufsstellen in Bitterfeld und Wolfen sowie bei den Fahrern. Kinder unter sechs Jahren reisen kostenfrei und benötigen kein zusätzliches Ticket. Schüler im Besitz einer Schüler-RegioCard des Landkreises müssen kein Neun-Euro-Ticket erwerben, da die Schülerkarten als selbiges gelten. Die Abo-Karteninhaber von Vetter müssen auch nicht aktiv werden, denn ihre Tickets werden anerkannt. Für die Monate Juni, Juli und August wird den Abonnenten nur ein Monatsbeitrag von neun Euro abgebucht.

„Die Einführung des Neun-Euro-Tickets leistet einen Beitrag, die Bürger teilweise von den hohen Energiekosten zu entlasten und kann helfen, langfristig neue Fahrgäste für den ÖPNV zu begeistern“, sagt der Kaufmännischer Leiter Fabian Watzke. Doch betont er auch, dass Vetter die Kapazitäten des bestehenden Fahrtangebotes, insbesondere im festen Linienverkehr, nicht ohne Weiteres erhöhen könne. „Wir hoffen auf Verständnis, wenn Fahrzeuge einmal voller als gewohnt sein sollten oder es zu zeitlichen Verschiebungen kommt.“