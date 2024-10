Sandersdorf/MZ. - 7,20 Meter lang, 45 Zentimeter breit, 20 Kilogramm schwer. Dieser Star schweigt und genießt, ruht in sich. Während der andere in Plauderstimmung ist. Kanu-Olympiasieger und Weltmeister Christian Gille. Beide waren sie einst eine Einheit: auf dem Wasser. Mit an Bord Partner Tomasz Wylenzek. Sonst ging nichts auf dem C2 – dem Canadier Zweier, der bei Olympia in Peking 2008 Silber und Bronze holte und bei der Weltmeisterschaft 2007 in Duisburg gleich mal alle drei Medaillen abräumte.

