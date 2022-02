Stapellauf am Dorfteich: Thalheim hat dank lokaler Firma wieder ein Entenhaus

In Thalheim haben die gefiederten Wassertiere nun eine massive Unterkunft. Mit einem kleinen Fest wurde das gesponserte Haus nun eingeweiht.

Alle haben mit angepackt, als das Entenhaus nach der Taufe auf einer speziellen Rampe in den Teich eingesetzt wurde.

Thalheim/MZ - Es hatte schon etwas von einem Stapellauf, als das nagelneue Entenhaus in den Thalheimer Dorfteich befördert wurde. Die Zuschauer klatschten Beifall für die Aktion, die von der Firma Ferngal, die im Industriepark Wolfen ansässig ist, ermöglicht wurde. „Fürs uns Thalheimer zeigt das wieder einmal, dass eine sehr gute Kooperation mit ortsansässigen Firmen auch so etwas ermöglich“, sagt Ortsbürgermeister Uwe Bruchmüller (CDU).

Angefangen hatte alles mit der Schieflage des alten Entenhauses. „Es sah nicht mehr gut aus und musste auf alle Fälle einer Verschönerungskur unterzogen werden“, beschreibt er den Beginn der Aktion. Doch wie man es bewerkstelligen könne, habe wegen der finanziellen Situation erst einmal in Frage gestanden. Auch der ortsansässige Heimatverein habe nicht so viel Geld aufbringen können, um den Tieren wieder eine ordnungsgemäße Unterkunft bauen lassen zu können.

Eine Hilfe, die in einem Haus für die Wassertiere endete

Statt Geld hätten aber sehr gute Beziehungen von Klaus Baumann vom Heimatverein zum Geschäftsführer der Firma Ferngal Schweißtechnik bestanden. Dieser habe sich sofort bereit erklärt, zu helfen. Eine Hilfe, die in einem Haus für die Wassertiere endete.

Das Häuschen schwimmt jetzt auf dem Thalheimer Dorfteich. (Foto: Kehrer)

Es war nicht nur die Bereitschaft, ein Haus für die Enten zu errichten, sondern auch das Engagement von Geschäftsführer José Guilherne Ramalho Fernandes, etwas solides und vor allem stabiles bauen zu lassen. Da sich die Firma, die 2008 in Industriepark Wolfen aus der Taufe gehoben wurde, mit spezieller Schweißtechnik beschäftigt, war der Bau an sich keine schwierige Angelegenheit. „Der Geschäftsführer hat in Thalheim ein Grundstück, auf dem ein Teil seiner Mitarbeiter wohnt“, beschreibt Bruchmüller das weitere Engagement der Firma.

Als am Teich wieder Ruhe eingezogen war, haben sich auch schon die ersten Tiere ihrer neuen Unterkunft bemächtigt

So etwas habe man nicht alle Tage und wenn dann noch ein freundschaftlicher Kontakt bestehe, sei es vor allem für den Ort sehr vorteilhaft. „Ende des vorigen Jahres wurde das alte Haus aus dem Teich gezogen. Dann haben wir uns zusammengesetzt und darüber beraten, jetzt ist das Häuschen fertig und die Enten werden sich hoffentlich freuen“, meint Bruchmüller. Und so war es auch. Als am Teich wieder Ruhe eingezogen war, haben sich auch schon die ersten Tiere ihrer neuen Unterkunft bemächtigt.

Der Stapellauf des Entenhauses, der auf einer eigens für diesen Zweck gebauten Rampe vollzogen wurde, war aber auch endlich einmal wieder eine Gelegenheit für die Einwohner, sich zu treffen und nach lange coronabedingter Zwangspause etwas zu feiern. Es wurde gegrillt und auch Getränke hatte der Heimatverein organisiert. „Eine prima Sache“, meinen die Gäste der Aktion.