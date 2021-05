Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen wird auch in Zukunft nicht digital tagen können

Wolfen - Der Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen und seine Ausschüsse haben vorerst keine Chance, in Notfällen digitale Sitzungen durchzuführen. Der Plan scheiterte auch im zweiten Anlauf. Zwar stimmten mehr als 50 Prozent der anwesenden Stadträte dem Antrag der Fraktion SPD-Bündnisgrüne-FDP zu. Doch da es sich um eine Änderung der Geschäftsordnung handelt, hätten es mehr als die Hälfet der gewählten Räte sein müssen. Zu stark war die Gruppe der Bedenkenträger.

Bereits im Februar hatte das Thema auf der Tagesordnung des Stadtrats gestanden. Doch angesichts vieler Einwände in den Ausschüssen zog die Verwaltung ihren Antrag zurück und versucht seitdem, die Zweifel auszuräumen und offene Fragen zu klären.

Bei wem die Videokonferenz nicht funktioniert, bekommt ein Endgerät in einem Raum von der Verwaltung gestellt

Sogar einen Arbeitsgruppe mit Stadträten und Verwaltungsmitarbeitern wurde laut der Rats-Vorsitzenden Dagmar Zoschke (Linke) gebildet, um das Projekt voranzubringen. „Wir wollten eine Ausschusssitzung als Hybridveranstaltung durchführen, um alles zu testen.“ Hybrid bedeutet, die Sitzung findet als Mischform statt. Bei wem die Videokonferenz nicht funktioniert, bekommt ein Endgerät in einem Raum von der Verwaltung gestellt. Auch die Öffentlichkeit könne so gesichert werden.

„Doch da laut Hauptsatzung diese Sitzungsform nicht erlaubt ist, wären getroffene Beschlüsse nicht gedeckt“, so Zoschke. Deshalb müsse die Sitzung als Videokonferenz möglich werden. Schließlich sei das Kommunalverfassungsgesetz extra geändert worden, um bei Notsituationen wie Naturkatastrophen oder Pandemien arbeitsfähig zu bleiben.

Auch Fraktionschef Christian Hennicke betonte: „Es ist ein Werkzeug für Notsituationen.“ Es gehe nicht um den Ersatz für Präsenzsitzungen. Digital könnten zum Beispiel Mitglieder trotz Quarantäne teilnehmen. „Die Alternative ist der Ausfall der Sitzungen.“

„Dass wir uns diese Chance nicht einräumen, ärgert mich maßlos“

Die Skeptiker führen immer wieder Probleme mit der Technik, eingeschränkte Diskussionsmöglichkeiten und Sicherheitsbedenken ins Feld. So fragte Linken-Fraktionschef Marko Roye, der als Sänger mehrere Konzerte digital gegeben hat, im Stadtrat: „Wie werden dann Beschlüsse gefasst? Und wie soll ich als Ausschusschef garantieren, dass tatsächlich die Nichtöffentlichkeit eingehalten wird?“ Tenor der Skeptiker: Bevor wir das beschließen, müssen erst alle Probleme gelöst sein.

Stadtrats-Chefin Zoschke, die an der Ratssitzung nicht teilnehmen konnte, kann darüber nur den Kopf schütteln. „Dass wir uns diese Chance nicht einräumen, ärgert mich maßlos.“ Man müsse erst die rechtliche Möglichkeit durch Änderung der Hauptsatzung schaffen. Dann könne man in der Praxis mögliche Mängel erkennen und beseitigen. Durch die Ablehnung drohe nun im schlimmsten Fall, dass Sitzungen ausfallen, dringende Beschlüsse nicht gefasst werden können und so Projekte sich verzögern. Wie schnell man sich infizieren oder zumindest in Quarantäne landen kann, hätten die vergangenen Wochen gezeigt. „Und wir wissen nicht, was uns noch erwartet.“ (mz)