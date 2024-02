Ein Restaurant am Goitzschesee präsentiert sich mit neuem Charme und neuem Namen. Der Sandersdorfer Betreiber will für Wohnzimmeratmosphäre sorgen.

Restaurant an der Goitzsche will mit neuem Konzept punkten

Bitterfeld/MZ. - So einfach kann es manchmal sein. Man nehme von jedem etwas: Gefühl, Charme, Ausstrahlung, Charakter, Spaß am Neuen, Heimatliebe ... Und schon ist der Name Programm. Denn in Kürze wird aus dem Restaurant „Stadthafen“ in Bitterfeld der „Heimathafen“.

Den Charme der 1990er Jahre „fegt“ Matthias Groß mit seinem Sanierungs- und Einrichtungsteam derzeit raus aus dem Haus am Goitzschesee-Ufer.

„Ich bin froh darüber, dass ich fast ausschließlich Firmen aus der Region für mein Projekt gewinnen konnte“, betont der Sandersdorfer Geschäftsmann. Denn so ein „Heimathafen“ kostet.

Im neuen Restaurant in Bitterfeld soll alles anders werden

Matthias Groß investiert einen sechsstelligen Betrag, damit sein gastronomischen Traum in Erfüllung gehen kann. Denn es sei nicht nur das große Ganze, sondern es gehe auch darum, die Liebe für Details umzusetzen. „Richtig oder gar nicht.“

Das alte Inventar sei nicht mehr zeitgemäß gewesen, erzählt der Gastronom, der vor mehr als zwei Jahren zum neuen Restaurantpächter bei der Neuen Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft (Neubi) wurde.

Mit seinem speziellen Konzept – das schon lange durch seinen Kopf wirbelt – will Matthias Groß dort nun für Wohnzimmeratmosphäre sorgen.

Erste Einblicke in den „Heimathafen“ gibt diese Modellzeichnung. (Foto: Matthias Groß)

Knallrot ist jetzt Geschichte. Nun ziehen warmen Farben wie Petrol und Tabak in das Lokal ein. Es werde viel Holz verarbeitet. Die Brücke zwischen Gemütlichkeit und Eleganz schlagen – wenn das ankommt, würde es Matthias Groß freuen.

Ihm reiche es nicht, nur neue Tische und Stühle hinzustellen. „Heimat ist dort, wo man sich wohlfühlt und wo Freunde und Gäste zu Hause sind“, betont jener Mann, der mittlerweile seit 21 Jahren in der Gaststättenbranche arbeitet.

Chef des neuen Restaurants "Heimathafen" setzt aufs Team

Die Besucher können den „Heimathafen“ sogar mitgestalten. Es gebe an den Wänden viele Regale, die gefüllt werden dürfen. Sei es mit Erinnerungsstücken oder Büchern – Heimat zum Anfassen, zum Blättern, zum ...

Neues Logo für neues Outfit (Foto: Matthias Groß)

Das Restaurant, das sich über zwei Etagen erstreckt und über eine Seeterrasse verfügt, bietet Platz für etwa 200 Gäste.

Mit vier Mitarbeitern hat Matthias Groß im Hafenrestaurant angefangen. Mittlerweile sind dort acht Vollzeitkräfte, vier Auszubildende sowie drei Pauschalkräfte beschäftigt.

Ohne das Team laufe hier gar nichts. Auf dieses baut und vertraut der Chef. „Es ist die Seele des Restaurants“, macht Matthias Groß seinen Mitarbeitern ein Kompliment.

Das Restaurant „Heimathafen“ an der Goitzsche in Bitterfeld soll am 8. März 2024 eröffnen.