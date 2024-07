Bitterfeld/MZ. - Gesänge aus tausenden Kehlen in der Grünen Lunge, Freudengekreische vom Rummel auf dem Schumanplatz, mitternächtliche Menschenströme in der Rathenaustraße, ausgelassen feiernde Menschen auf dem abendlichen Marktplatz, neugieriges Ausprobieren an Aktionsständen hinter dem Hotel Central, entspannte Freundesrunden in der dicht gefüllten Sommer Lounge vor der Touristinfo – so viele Menschen, so viel Trubel, Freude und gute Laune hat Bitterfeld seit Jahren nicht erlebt. Das Fest zum Jubiläum „800 Jahre Bitterfeld“ verwandelte auch am Wochenende die Innenstadt in eine Partymeile.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.