Stadt- und Klosterkirche Brehna hat Fördermittelbescheid für letztes großes Projekt erhalten

Gunter Daum und Bernd Löchel (v.l.) in der Bürgermeisterloge. Diese soll in diesem Sommer saniert werden.

Brehna - Was für ein gutes Gefühl, sagen zu können: Das, wofür der Förderverein Stadt- und Klosterkirche Brehna vor 21 Jahren angetreten ist, ist fast vollendet. Gunter Daum, Vorsitzender des Vereins, und sein Stellvertreter Bernd Löchel haben dieses gute Gefühl. Zu Recht.

Denn was Verein, Kirchengemeinde und Kirchenkreis, Privatleute, Unternehmen und all die Institutionen, die Fördermittel ausgereicht haben, hier geleitet haben, ist enorm: Das große Gotteshaus Sankt Jacobus ist nicht nur ein Hingucker , sondern als eine von 42 Autobahnkirchen in Deutschland auch ein Anziehungspunkt.

Dieser Tage nun kam der Fördermittelbescheid für eines der letzten großen Projekte. 5.000 Euro steuert der Landkreis für weitere Sanierungsarbeiten bei. 15.000 Euro kommen vom Förderverein und weitere 9.500 Euro vom zuständigen Kirchenkreis. In diesem Jahr sollen, nachdem 2020 die prächtige Patronatsloge restauriert wurde, die Kassetten der Empore, die sie tragenden Säulen sowie die Bürgermeisterloge an die Reihe kommen.

„Hier saß seit 80 Jahren kein Bürgermeister mehr drin“, meint Löchel fröhlich und wendet den Blick zur Patronatsloge. Die war denen vorbehalten, die begüterter waren als das Volk unten im Kirchenraum und also oftmals die Schirmherrschaft über die Kirche hatten. „Wie schön die wieder aussieht“, meint er. Und ja - die Farben, das Glas und das Gold leuchten. Gut und gerne zwei Millionen Euro und unzählige freiwillig geleistete Stunden von Brehnaer Bürgern sind bislang in die Sanierung und Restaurierung der Kirche geflossen. Vom Fußboden bis zum Dach, von der Inneneinrichtung bis zum Außenputz - ein wahres Schmuckstück kam zum Vorschein.

1998 begann alles mit der Renovierung des Pfarrhauses. Drei Jahre später fingen die Arbeiten am gewaltigen Bauwerk an. Der Zehnjahresplan, den der Förderverein für sich aufgestellt hatte, hat sich allerdings im Laufe der Zeit gewaltig verlängert. Wie auch immer: Wenn in diesem Herbst das letzte große Projekt abgeschlossen ist, bleiben, wie Gunter Daum sagt, dennoch „einige Kleinigkeiten“. Die Treppe zur Empore zum Beispiel und vielleicht noch eine Bankheizung.

„Wir müssen abschätzen, was dringend notwendig ist und was man machen könnte.“ Eine Bankheizung fiele in letztere Kategorie. Denn die Winterkirche, der einstige Betraum der Nonnen, bietet hinreichend Platz.

Der letzte Bauabschnitt sollte eigentlich mit einem Festakt beginnen. Corona machte diese Idee zunichte. „Vielleicht geht es dieses Jahr“, so Löchel. Ein Konzept, wie Gottesdienste und weltliche Veranstaltungen begleitet werden, haben sie jedenfalls. Es könnte einfach losgehen. Wunderbar mit Blumen geschmückt ist das Gotteshaus sowieso. „Und auch immer sauber“, meint Löchel und lobt die Unterstützung durch den Kirchenkreis. „Hier kann man sich hinsetzen, ohne dass der Mantel staubig wird. Die Kirche ist in einem Zustand, dass wir gerne einladen können.“

Restauriert: Altar, Kanzel, Beichtstühle und mehr - die Kirche ist wunderschön. (Foto: André Kehrer)

Der üppig gestaltete Altar übrigens zeigt das ganze Jahr das schönste Bild - die Festtagsansicht. „Diesen Luxus leisten wir uns“, meint Daum augenzwinkernd und lächelt. (mz)