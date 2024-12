Sputnik Spring Break feiert Ticket-Halbzeit: So schnell waren noch nie 15.000 Eintrittskarten verkauft

Pouch/MZ. - Die Veranstalter des Sputnik Spring Break-Festivals freuen sich über einen bisher gelungenen Vorverkauf für das Jahr 2025. Die Chancen, dass die etwa 30.000 Tickets für das vom 6. bis 9. Juni stattfindende Festival komplett verkauft werden, stehen so gut wie nie.

„Die halbe Halbinsel ist schon mal besetzt. 15.000 Tickets sind bereits für das Sputnik Spring Break 2025 verkauft, und wir hören nicht auf, bis die Hütte voll ist!“, heißt es auf dem Social-Media-Profil des Spring Breaks. Zuversichtlich, jedoch vorsichtig, äußert sich Philipp Helmers vom Veranstalter Black Mamba: „Man weiß ja nie, was kommt. Aber da wir relativ schnell schon die Hälfte verkauft haben, gehe ich davon aus, dass wir früher als letztes Jahr ausverkauft sind.“

Bekannte Gesichter

Dass die Tickets sich bereits so gut verkaufen, liege seiner Einschätzung nach am bisher bekannten starken Line-up, das sowohl auf Neues als auch auf bekannte Zugpferde setzt. „Ich glaube, dass Finch so ein Künstler ist, der die Massen zieht. Den hatten wir auch ziemlich früh angefragt“, sagt Helmers.

Publikumsmagnet Finch 2022 auf dem Springbreak Foto: H.Boesner

Neue Wege werden die Veranstalter gewissermaßen auf der Elektro-Stage gehen. „Wir haben natürlich immer auch elektronische Musik, da kommen wir her. Aber diesen straighten Techno mit höherer Schlagzahl, der in den letzten Jahren ziemlich beliebt war, den bauen wir gerade aus.“

Die jüngsten Zusagen

Passend zur neuen Techno-Offensive gehören zu den jüngsten Künstlerzusagen der niederländische Hardcore-Produzent und DJ Angerfist, die italienische DJ Deborah De Luca und der DJ Neelix, der mit seinen treibenden Bässen am ehesten dem Genre Progressive House zuzuordnen ist.

Auf der Main Stage werde man wie gewohnt auf eine bunte Mischung setzen, von der, wie auch im letzten Jahr, Rap und Hip-Hop ein wichtiger Bestandteil sein werden. So gehören zu den neuesten Zusagen der Rapper Bausa, der durch Songs wie „Was du Liebe nennst“ bekannt wurde, und die Rapperin Nura, die unter anderem durch die Amazon-Serie „Die Discounter“ nicht nur Rap-Freunden ein Begriff sein dürfte. Elektronisch wird es zudem mit den DJ-Duos Gestört aber Geil und HBZ, die ihre Fans mit ihren Remixes begeistern und für eine brodelnde Stimmung sorgen.