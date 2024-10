Pouch/MZ. - Das Sputnik-Springbreak-Festival steht für gemeinsames Feiern. Das beweisen längst nicht nur die Veranstaltungsfotos der vergangenen Jahre, sondern auch die Ticketverkäufe für das Sputnik-Springbreak 2025, das vom 6. bis 9. Juni wie gewohnt auf der Halbinsel Pouch stattfinden wird.

Denn nach dem vor rund zwei Wochen gestarteten Vorverkauf waren innerhalb weniger Tage die „5+1 Tickets“, bei denen es das sechste Ticket gratis gibt, ausverkauft. Auch die anderen Angebote scheinen sich großer Beliebtheit zu erfreuen. So schreiben die Veranstalter in den sozialen Medien etwa: „Friendly Reminder an alle Festival-Crews: 70 Prozent unserer 10+1-Gruppentickets sind bereits vergriffen! Elf Tickets bestellen, nur zehn bezahlen. Es wird Zeit, die Gang zu aktivieren!“

Ein Grund für den frühen großen Andrang könnten die bereits angekündigten Acts sein. Neben Springbreak-Veteranen wie RAF Camora und Scooter wurden auch schon Künstler wie die Berliner Rap-Newcomerin Ikkimel, die Dresdner Band 01099 und Soho Bani bestätigt.