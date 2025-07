In Raguhn-Jeßnitz haben Randalierer Schilder, Bank und Bäume beschädigt. Der Schaden geht in die Tausende. Der Frust ist riesig.

Raguhn/Jessnitz/MZ. - In zwei Nächten nacheinander haben Unbekannte am Wochenende in Raguhn-Jeßnitz eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die Randalierer haben Schäden in Höhe von rund 14.000 Euro angerichtet, schätzt Bürgermeister Hannes Loth (AfD). Doch das waren nicht die ersten Vorfälle dieser Art in letzter Zeit.