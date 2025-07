Weißenfels/MZ - Ein praktisch sturzbetrunkener Autofahrer hat am Montagabend in Weißenfels einen Unfall verursacht. Bei der Unfallaufnahme wurde schnell klar, dass der 44-Jährige erheblich alkoholisiert mit seinem Fahrzeug unterwegs gewesen ist, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis am Dienstag mit. Ein Schnelltest ergab demnach einen Atemalkoholwert von 2,60 Promille. Der Mann wurde zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht und sein Führerschein sichergestellt. Wie es hieß, war der Mann mit seinem Auto beim Ausparken in der Großen Deichstraße gegen einen anderen Wagen gestoßen und hatte geringen Sachschaden verursacht.