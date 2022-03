Spielplatz am Markeschen Platz in Raguhn wird für den Kita-Neubau beräumt

Raguhn/MZ - Die Vorbereitungsarbeiten für den umstrittenen Neubau der Raguhner Kita „Sonnenzauber“ auf dem Markeschen Platz schreiten weiter voran. Im Zuge der Baufeldbereinigung wurde hier nun auch das große Spielgerät abmontiert und auf dem Spielplatz des aktuellen Kita-Geländes in der Mittelstraße montiert. So lange die Tagesstätte an jenem Standort betrieben wird, soll es dort einerseits den Kindergartenkindern zu Gute kommen. Andererseits ist der Spielplatz außerhalb der Kita-Öffnungszeiten öffentlich zugänglich. Das teilt die Stadt mit.

Das Nachsehen haben nun vorerst Familien, die am Markeschen Platz wohnen. Hier soll in den kommenden Monaten allerdings Abhilfe geschaffen werden. „Die Errichtung neuer Spielgeräte im öffentlich nutzbaren Bereich des Markeschen Platzes wird im Zusammenhang mit dem Kita-Neubau erfolgen“, heißt es in einer städtischen Ankündigung. Im vorderen Teil entsteht auf rund zwei Dritteln des Platzes das neue Kita-Gelände. Mit dem eigentlichen Bau soll in den kommenden Wochen begonnen werden. Allerdings steht der genaue Terminplan derzeit noch nicht fest.

Rund um den Neubau-Plan hatte es im vergangenen Jahr hitzige Diskussionen und viel böses Blut gegeben. Anwohner des Markeschen Platzes kritisierten die Stadtratsentscheidung für den Neubau vor ihrer Haustür. Sie befürchten ein Verkehrschaos durch die Autos der Kita-Eltern und beklagen schwindende Freiflächen. Deswegen erwirkten die Anwohner im vergangenen April einen Bürgerentscheid, bei dem sich eine Mehrheit der Teilnehmer gegen den Standort aussprach. Allerdings kamen nicht genug Stimmen zusammen, um den Plan zu kippen. Nach mittlerweile jahrelangem Ringen um die Zukunft der Kita ist längst Eile geboten. Das bestehende Gebäude in der Mittelstraße weist erhebliche Mängel auf.