Politiker fordern Missbilligung „Spiegel“-Reportage sorgt für große Empörung - Pro Bitterfeld-Wolfen sieht sich diffamiert

Bitterfeld-Wolfens Stadträte fordern einen Reaktion auf einen „Spiegel“-Artikel über das Agieren der AfD und anderer politischer Akteure in Bitterfeld-Wolfen. Wolfens Ortsbürgermeister André Krillwitz will eine Klage wegen Rufmord prüfen, macht dann aber einen Rückzieher. Was nun beschlossen wurde.