Sperrung in Bitterfelds Mühlstraße noch in dieser Woche

Bitterfeld/MZ - Die schon vor Wochen durch Umleitungsschilder in Aussicht gestellte erneute Sperrung in der Bitterfelder Mühlstraße findet in dieser Woche statt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Der Abschnitt zwischen der Einfahrt zum Aldi-Supermarkt und der Einmündung „Am Leineufer“ wird am Mittwoch, 16. Februar, gesperrt. Der Grund ist der Einsatzes eines Krans für eine private Baumaßnahme. Die Mühlstraße wird also vom Kreisel kommend in Richtung Berliner Straße zur Sackgasse. +

Die Umleitung erfolgt vom Kreisel über Plan, Teichwall, Ratswall, Burgstraße, B 100/Friedensstraße und Wittenberger Straße zur Berliner Straße und umgekehrt. Da in diesem Bereich weitere Baumaßnahmen voraussichtlich bis 29. Juli geplant sind, bleibt die Gehwegsperrung bestehen.