Sperrung auf der Farbenstraße in Wolfen: Einfahrt zum Chemiepark musste saniert werden

Greppin/MZ/MM - Die Farbenstraße von Wolfen in Richtung Greppin und gegenläufig ist ab dem heutigen Mittwoch, 1. Juni, wieder ohne Einschränkungen befahrbar. Grund für die geänderte Verkehrsführung war die Sperrung der Einfahrt zum Chemiepark.

„Es wurde an dieser Stelle festgestellt, dass sich an der Einfahrt Schlaglöcher gebildet und sich Risse in der Fahrbahn gezeigt hatten“, sagt Steffen Kluge vom Bereich Technik des Chemiepark. Damit dort keine Last- oder Tankwagen einfahren und dann Schwierigkeit bekommen, sich wieder in den Verkehr einzuordnen, habe man sich entschieden, die Einfahrt komplett zu sperren.

Als Alternative habe man die Einfahrt in der Nähe der Firma Polychem geöffnet, so Kluge. Fahrbahn und Einfahrt zum Chemiepark sind jetzt wieder frei und die Behelfseinfahrt geschlossen. Die Sanierung hat der Chemiepark übernommen und finanziert. Während der Zeit der geänderten Verkehrsführung hatte es auf der Farbenstraße jedoch keine Behinderungen gegeben.