Das Wolfener Freizeitbad Woliday startet am Freitagabend unter freiem Himmel in die Grillsaison. Gelände verwandelt sich in eine Loungearena.

Wolfen/MZ. - Was gibt es Besseres, als bei chilliger Musik und leckerem Grillduft in das Wochenende zu starten? Das Freizeitbad Woliday in Wolfen bietet dieses Erlebnis. Dort wird am Freitag, 16. Mai, die Grillsaison eröffnet. Geplant ist eine Art lässige After-Work-Party.

Liegestühle am Außenpool

„Auf dem Außengelände mit dem Pool werden wir bequeme Loungemöbel, sommerliche Liegestühle und Stehtische aufbauen“, verrät Sprecher Lars Freckmann. Dazu gibt es entspannte Musik, für die DJ Momo aus Landsberg sorgen wird. „Angesichts der Temperaturen dürfte dabei in geselliger Runde mit Freunden, Verwandten oder Kollegen schnell sommerliches Urlaubsfeeling aufkommen“, hofft Freckmann.

Für die Versorgung vom extra dafür aufgebauten großen Grill sorgt der neue Gastronom des Wolidays, der auch die Gaststätte „Zur Sonnenrose“ in Holzweißig betreibt. Freckmann verspricht Steaks, Würstchen und weitere gegrillte Leckereien zu fairen Preisen. Der Eintritt zur Grillparty ist frei, ein Badbesuch aber nicht inklusive. Allerdings können Badegäste durchaus ins Außenbecken schwimmen und etwas Partystimmung genießen.

Zusätzliche Events sollen Neugerige locken

Die Veranstaltung reiht sich in die neuen Angebote des Wolidays ein. Seit Jahres beginnt finden etwa in zweimonatigem Abstand kleine zusätzliche Events statt. So gab es bereits ein Neujahrsschwimmen und eine Frauentagsüberraschung. Im August soll es dann eine Familienolympiade mit Familienfest geben. Dabei wird eine große Piratenhüpfburg aufgebaut. Die Olympiade verspricht Spaß, Spannung und Action.