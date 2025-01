Die Polizei hat einen in Wolfen-Nord geparkten Mercedes vorerst sichergestellt.

Spaziergänger in Wolfen meldet Einbruch in Mercedes: Fahrzeughalter nicht auffindbar

In Wolfen-Nord ist einem Spaziergänger ein Mercedes mit eingeschlagener Scheibe aufgefallen.

Wolfen/MZ. - Ein Einbruch in einen Pkw beschäftigt die Polizei in Wolfen.

Nach Angaben aus dem zuständigen Polizeirevier wurde den Beamten bereits am Freitagabend von einem Spaziergänger gemeldet, dass er in der Dr.-Otto-Nuschke-Straße unterwegs war und dort gegen 21.15 Uhr einen geparkten Mercedes noch in einem ordentlichen Zustand gesehen hatte. Als er gegen 22.15 Uhr wiederholt vorbeiging, bemerkte er eine offenbar von Unbekannten eingeschlagene Seitenscheibe.

Da weder Halter noch Nutzer des Fahrzeuges erreicht werden konnten, ist ein Diebstahl aus dem Fahrzeuginnern nicht auszuschließen, heißt es von der Polizei zum Sachverhalt. Das Fahrzeug wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt, ebenso wurde ein Strafverfahren eingeleitet.