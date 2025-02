Sorgen um Francis Nweke - Stürmer von Rot-Weiß Thalheim sitzt in Sachsen in Abschiebehaft

Thalheim/MZ. - Rot-Weiß Thalheim eröffnet am Freitagabend mit einem Heimspiel gegen den SV Westerhausen die Rückrunde der Saison 2024/25 in der Fußball-Verbandsliga. Der Anpfiff zu dieser Partie des 18. Spieltages ertönt um 19 Uhr auf dem Kunstrasen des Sportplatzes in der Wolfener Straße. „Ich hoffe, wir können starten“, sagt Rot-Weiß-Coach Pawel Kudyba. „Das derzeitige Winterwetter macht uns hoffentlich keinen Strich durch die Rechnung.“