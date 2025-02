Bitterfeld/MZ. - Die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen haben mit den Wohnungsgesellschaften Neubi und WBG eine Kooperation zur Installation von Photovoltaik-Anlagen (PV) auf Wohnhausdächern gestartet. Darüber wurde am Freitag informiert. Ziel sei es, den Mietern günstigen Solarstrom vom Dach ihres Wohnhauses bereitzustellen und die Hausanlagen der Wohnungsunternehmen mit erneuerbarer Energie zu versorgen.

Den Auftakt macht die Installation von 110 PV-Modulen auf den Gebäuden in der Mühlstraße und am Töpferwall. Die Anlage in der Mühlstraße 20–22 umfasst 66 Module mit einer Leistung von 28 Kilowattpeak (KWp) und einer Jahresproduktion von 27.000 Kilowattstunden, während am Töpferwall 1–5 insgesamt 44 Module mit 19 KWp installiert werden, die rund 18.000 Kilowattstunden erzeugen. „Wir freuen uns, dass wir auf diese Weise die Energiewende aktiv mitgestalten und sie mit Leben füllen können“, erklärt Neubi-Geschäftsführerin Susann Schult.

Die Montage der ersten Module hat begonnen, weitere Projekte sind in Planung. So soll in Kürze eine PV-Anlage auf dem Dach der Neubi-Geschäftsstelle am Markt installiert werden, später im Jahr folgen Anlagen auf zwei Doppelhäusern am Pappelweg. Mit dieser schrittweisen Umsetzung soll die nachhaltige Energieversorgung in Bitterfeld-Wolfen ausgebaut und die Stromkosten für die Mieter gesenkt werden.