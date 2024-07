Greppin/MZ. - An einem sonnigen, warmen Tag Ende Juli steht Marko Großmann am See und blickt über das blaue Wasser des Silbersees. Auch, wenn es einladend aussehen mag – der Geruch am Rand des Tagebaurestlochs der Grube Johannes erinnert daran, dass es sich hier um kein zukünftiges Naherholungsgebiet, sondern um ein Langzeitprojekt handelt, das zu Recht als Ewigkeitsaufgabe bezeichnet wird.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.