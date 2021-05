Shoppen im Outlet-Center in Brehna mit Termin und Test wieder möglich

Brehna - Seit Mittwoch hat der Landkreis wegen der gesunkenen Inzidenz das Shoppen mit Termin wieder erlaubt. Nicht nur in vielen Geschäften in den einzelnen Orten ist damit unter strengen Auflagen das Einkaufen wieder möglich. Auch das Center The Style Outlets in Brehna öffnet wieder seine Türen. Wie schon vor Ostern bietet zahlreiche Geschäfte das Click & Meet für die Besucher an.

43 Shops machen mit, wobei Lindt, Sigikid und Sterntaler ohne vorherige Terminvereinbarung geöffnet sind. In den anderen Geschäften muss man nicht nur einen Termin buchen, sondern zwingend auch einen negativen Coronatest vorzeigen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Ausgenommen sind Kinder bis sechs Jahre, vollständig geimpfte sowie genesene Menschen.

Im Outlet-Center gibt es allerdings keine eigene Teststation

Im Unterschied beispielsweise zum Leipziger Paunsdorf Center gibt es im Outlet allerdings keine eigene Teststation. Besucher müssen den Test also vorher in einem Testzentrum, beim Arzt oder in einer Apotheke machen.

Zudem gelten weitere Hygieneregeln beim Shoppen. Dazu gehören der Mindestabstand, die Handhygiene und das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes in den Stores und dem gesamten Center. Auch mit Attest ist das betreten des Outlets ohne Maske nicht erlaubt. Visiere sind ebenfalls unzulässig. Befreit von der Maskenpflicht sind Kinder bis sechs Jahre.

Eine Buchung für das gesamte Center ist nicht möglich

Welche Geschäfte beim Termin-Shopping mitmachen und zu welchen Zeiten sie öffnen, findet man auf der Center-Homepage. Dort kann man auch für jeden einzelnen Shop einen Termin buchen. Eine Buchung für das gesamte Center ist nicht möglich. (mz)