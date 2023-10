Der Terminkalender des Schülerlabors im Technologie- und Gründerzentrum in Wolfen ist randvoll. Kinder bekommen hier in Experimenten besondere Einblicke in die Naturwissenschaften.

Wolfen/MZ. - Schweden, Dänemark, Italien. „Da waren wir schon in den Ferien“, erzählen Svea und Finja Gerhardt. Jetzt stehen die Schwestern aus Mühlbeck inmitten von Reagenzgläsern. Lachen, staunen, grübeln. „Hier sind wir das erste Mal“, sagen sie. Dabei ist das Schülerlabor (Abi-Lab), das sich im Technologie- und Gründerzentrum in Wolfen befindet, nur um die Ecke von ihrem Wohnort und bietet Abenteuer pur in der schulfreien Zeit. Warum eigentlich in die Ferne reisen?