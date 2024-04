Seniorin hat Reifenpanne in Bitterfeld - Retter in der Not sorgen für Fahrrad-Happyend

Bitterfeld/MZ. - Der Schreck war groß, als Edeltraud Merkel am vergangenen Wochenende den platten Vorderreifen ihres Fahrrades entdeckte. Denn Aufpumpen half nicht. So machte sich die 83-jährige Bitterfelderin, die im Viertel am Goitzsche-Klinikum wohnt, am Montagvormittag auf den Weg zu Fahrrad Hammer in der Zörbiger Straße. Ein weiter Weg für die Seniorin, die nicht mehr so gut zu Fuß ist und dabei ein kaputtes Rad schieben muss.