Sehen, staunen, schwärmen: Hunderte Oldtimer-Freunde treffen sich am Wochenende in Friedersdorf

Friedersdorf/MZ. - R435/45A ist nicht der Beginn einer Rechenaufgabe. Es ist für manchen die Vollendung. An Schönheit, an Anmut, an Stärke. Es ist ein echter Hanomag. Traktor, Baujahr 1960, 45 PS und die neue Errungenschaft von Michael Radmacher. Denn am Samstag spielte in Friedersdorf die Musik.