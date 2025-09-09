Während die Freizeitnutzung am Seelhausener See zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt in greifbare Nähe rückt, sorgt der geplante Rückbau des Lober-Leine-Kanals für Diskussionen um Wasserqualität und Hochwasserschutz.

Noch fließt der Lober-Leine-Kanal zwischen Seelhausener See (links) und Goitzsche. Das soll sich in den kommenden Jahren ändern - die LMBV investiert rund 35 Millionen Euro.

Löbnitz/Bitterfeld/MZ. - Die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) hat angekündigt, die Flüsse Lober und Leine künftig direkt in den Seelhausener See einzuleiten und den bisher bestehenden Lober-Leine-Kanal damit überflüssig zu machen. Wie Sprecher Uwe Steinhuber mitteilt, solle der Kanal in diesem Zuge zurückgebaut oder außer Betrieb genommen werden. Die Maßnahme gilt als zentrales Sanierungsprojekt für den Hochwasserschutz und ist mit einem frühestmöglichen Baubeginn ab 2036 vorgesehen. Zwischen 35 und 40 Millionen Euro soll das Ganze kosten.