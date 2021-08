Sechs neue Corona-Fälle in Anhalt-Bitterfeld - Bundesweit zweitniedrigste Inzidenz

Bitterfeld/MZ/ur - Das Infektionsgeschehen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld verharrt auf einem äußert niedrigen Niveau. So meldetet das Land am Montag, dass im Kreis seit Freitag sind sechs neue Covid-19-Fälle hinzugekommen. Dabei handelt es sich um eine Frau aus der Stadt Südliches Anhalt, eine Frau und einen Mann aus der Gemeinde Muldestausee, je eine Frau aus Aken und Bitterfeld-Wolfen sowie einen Mann aus Köthen.

Darunter befinden sich laut Landkreis keine Reiserückkehrer sowie keine Delta-Variante. Aktuell sind 27 Personen in Landkreis Anhalt-Bitterfeld infiziert. Gegenwärtig wird keine Person intensivmedizinisch behandelt. Mitgeteilt wurde außerdem aus Magdeburg, dass es in Anhalt-Bitterfeld keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gegeben hat. Seit Pandemiebeginn sind damit offiziellen Angaben zufolge landkreisweit 182 Personen an oder mit Covid-19 gestorben.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert beträgt 3,8. Das ist laut dem Berliner Koch-Institut der zweitniedrigste Wert im Bundesgebiet. In der Auflistung aller Kreise, kreisfreien Städte und Berliner Stadtbezirke kann nur noch der Landkreis Unstrut-Hainich (Thüringen) mit 2,0 eine niedrigere Sieben-Tage-Inzidenz vorweisen. Spitzenreiter ist bundesweit die Stadt Wuppertal mit einem Wert von 258,0. Bundesweit gilt aktuell eine Sieben-Tag-Inzidenz von 75,8 und 15,0 für Sachsen-Anhalt.