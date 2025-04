Das Kinder- und Jugendballett 1965 feiert im Mai in Wolfen groß Geburtstag. Welche Rolle dabei die Liebe zum Tanz spielt und warum nicht nur in die Vergangenheit geschaut wird.

Sechs Jahrzehnte Leidenschaft: Jugendballett der Orwo-Filmfabrik feiert in Wolfen

Das Kinder- und Jugendballett 1965 bereitet sich in Sandersdorfer Vereinsräumen auf die Gala vor. Trainerin Anabel Lehmann ist dabei.

Bitterfeld/MZ. - Schrittfolgen, Drehungen, Taktgefühl. Dazu ein Lächeln im Gesicht: Anabel Lehmann nimmt eine Gruppe Tänzerinnen im Sandersdorfer Ballettsaal mit auf die Reise. Fernsehfiguren sind dabei. Pittiplatsch, Schnatterinchen. Auch Kameras dürfen nicht fehlen. Die Accessoires sind Dauerbrenner, wurden bereits von vielen Tänzern getragen. Am 24. Mai wird es wieder so sein. Dann steigt im Städtischen Kulturhaus in Wolfen die Gala zum Geburtstag. Dort, wo die Geschichte des Kinder- und Jugendballetts 1965 ihren Anfang nahm.