Radegast/MZ. - In Radegast bei Zörbig ist es am Mittwochmorgen, 26. Juni, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Nach dem ersten Stand der Ermittlungen hatte ein 35-jähriger VW-Fahrer gegen 6 Uhr die B 183 aus Richtung Zörbig in Richtung Weißandt-Gölzau befahren und warn an der Kreuzung zum Abzweig nach Cösitz und Radegast mit einem VW-Transporter zusammengestoßen. Dieser kam aus Richtung Cösitz und wollte die B183 in Richtung Radegast überqueren. Am Transporter entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenssumme am VW wurde von der Polizei Anhalt-Bitterfeld mit etwa 20.000 Euro angegeben.

Beide Fahrer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 60-jährige Transporter-Fahrer musste stationär aufgenommen werden, der 35 Jahre alte Nutzer des VW musste nur ambulant behandelt werden.