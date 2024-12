Auf der B100 in Gröbern ist es am Donnerstag, 19. Dezember, zu einem schweren Unfall gekommen. Der entstandene Schaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

Schwerer Unfall auf B100 in Gröbern: Opel kracht nach Zusammenstoß gegen Verkehrszeichen und Zaun

Zwei Verletzte wurden nach dem Unfall in Gröbern in Krankenhäuser gebracht.

Ein 47-Jähriger hatte mit seinem Opel gegen 14 Uhr in Gröbern die B 100 in Richtung Gräfenhainichen befahren. Im Kreuzungsbereich Jösigkstraße kam es dann nach Angaben der Polizei zu einer Kollision mit dem Opel einer 19 Jahre alten Frau, die die Bundesstraße aus Richtung Burgkemnitz in Richtung Ortsmitte überqueren wollte.

Durch die Wucht des Aufpralls stieß der Opel des Mannes gegen ein Verkehrszeichen und einen Zaun, ehe er im angrenzenden Straßengraben zum Stehen kam.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtschadens liegt bei rund 35.000 Euro.

Aufgrund ihres Verletzungsbildes wurden die Unfallbeteiligten in umliegende Krankenhäuser gebracht, wobei die 19-Jährige stationär aufgenommen wurde und der 47-Jährige nach ambulanter Behandlung noch am selben Tag wieder entlassen werden konnte.