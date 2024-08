Für viele Motorradfahrer ist der dritte August-Sonntag seit Monaten fest eingeplant. Denn dann findet traditionell der Biker-Gottesdienst am Bitterfelder Bogen statt. Was 2024 geplant und für wen der Erlös des Tages gedacht ist.

Schwere Maschinen am Bitterfelder Bogen: Biker-Gottesdienst samt Ausfahrt beginnt am Marktplatz

Bitterfeld/MZ. - Für viele Motorradfahrer ist der dritte August-Sonntag seit Monaten fest eingeplant. Denn dann findet traditionell der Biker-Gottesdienst am Bitterfelder Bogen statt. Und so werden sich am 18. August bis zu 200 Biker mit ihren Maschinen ab 10 Uhr auf dem Bitterfelder Markt treffen, um dann gemeinsam hinauf auf den Bitterfelder Berg zum stählernen Wahrzeichen zu rollen.

Seit Jahren wird dieses Spektakel der heißen Öfen, zu dem auch eine Ausfahrt in die Region gehört, von Pfarrer i.R. Johannes Toaspern organisiert. Der ist selber begeisterter Motorradfahrer – so wie auch Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU), so dass der Biker-Gottesdienst letztlich eine Veranstaltung der Kirchengemeinde in Kooperation mit der Stadt, der Kreismusikschule Bitterfeld und der Motorradstaffel der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau ist, die die Ausfahrt begleitet.

Doch erstmals hat Toaspern in diesem Jahr die 43-jährige Dunja Hakenbeck und den ein Jahr jüngeren Florian Diete ins Boot geholt und gibt damit den organisatorischen Staffelstab weiter. „Denn es gibt einen festen Zeitplan für die acht Monate der Vorbereitung. Das schüttelt man nicht so aus dem Ärmel“, macht Toaspern die Dimensionen deutlich. So soll ein problemloser Übergang geschafft werden, ohne dass er gänzlich von Bord geht. „Ich bleibe für die Gottesdienstgestaltung verantwortlich“, sagt der Pfarrer, der mit seiner Frau kurz vor dem Umzug zurück nach Leipzig steht. „Aber die Organisation geht nicht aus der Ferne.“

Ab 10 Uhr sammeln sich die Teilnehmer mit ihren Maschinen, die mindestens 90 Kilometer pro Stunde schaffen müssen, auf dem Bitterfelder Markt. Dort werden auch Infozettel zum Ablauf und zum Kolonnefahren verteilt. Gemeinsam geht es dann hinauf auf den Berg, wo Toaspern ab 11 Uhr den Gottesdienst gestaltet.

Unterstützt wird er dabei von der Jazzband der Musikschule unter Leitung von Ilja Schapurow. Toaspern rechnet mit rund 50 zusätzlichen Gästen aus der Gemeinde und der Stadt. „Die verfolgen das oft vom Bogen aus.“ Jeder könne einfach vorbeikommen. Die meisten Biker kämen aus einem Umkreis von 30 Kilometern, aber auch Fans aus Sangerhausen seien dabei.

Die Ausfahrt führt im Anschluss bis zum Petersberg. Nach einer Pause gehe es auf anderer Strecke zum Strandbad Sandersdorf, wo eine kleine Bikerparty stattfinde. Der Erlös des Bikertreffens kommt der Suppenküche im Lutherhaus zugute.