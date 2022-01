Schranken geschlossen - Renault-Fahrer bricht in Bitterfeld Abbiegevorgang ab und kollidiert mit VW

Bitterfeld/MZ - Zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 13.40 Uhr in Bitterfeld ereignet hatte.

Laut Polizei fuhr ein 66-jähriger Renault-Fahrer auf der Anhaltstraße und beabsichtigte an der Einmündung Zeppelinstraße nach links in diese abzubiegen. Als er bemerkte, dass die dortigen Schranken geschlossen waren, wechselte er von der Linksabbiegespur in die geradeausführende Fahrspur. Dabei übersah er allerdings einen 54-jährigen VW-Fahrer, der sich bereits im Geradeausverkehr in Richtung Greppin befand. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die Schadenssumme wurde jeweils auf 3.000 Euro geschätzt. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.