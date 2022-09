Schock in Bitterfeld - Frau wird mit Waffe bedroht

Mehrere Personen haben am Samstag eine 33-jährige Frau mit einem messerähnlichen Gegenstand bedroht. Die Polizei in Bitterfeld hofft durch Täterbeschreibung auf weitere Hinweise.

Bitterfeld/MZ - Eine Frau ist in Bitterfeld mit einer Waffe bedroht worden. Der Schreck steckte der 33-Jährigen buchstäblich noch in den Gliedern, als sie sich am Samstag hilfesuchend an die Polizei wandte.

Gegen 17 Uhr war sie an diesem Tag zu Fuß auf dem Teichwall in Bitterfeld unterwegs. Hier wurde sie nach eigener Aussage aus einer Gruppe von mehreren Personen heraus bedroht. Die Gruppe stand auf dem angrenzenden Parkplatz eines Bekleidungs- und Dekogeschäfts. Ein Mann hatte ihren Angaben zufolge einen waffenähnlichen Gegenstand ergriffen und zielte damit auf die 33-Jährige.

Die zeitnah eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen allerdings erfolglos. Ersten Angaben zu Folge soll eine weibliche Person Teil der Gruppe gewesen sein. Zwei weitere Männer konnten als circa 25 bis 30 Jahre alt beschrieben werden. Einer davon soll 1,60 Meter groß, der andere 1,80 Meter groß gewesen sein. Zudem trug er kurze schwarze Haare.

Zeugen des Vorfalls melden sich beim Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter Tel.: 03493/30 10 oder per E-Mail an [email protected].