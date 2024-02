Kleidung und Spielsachen Schnäppchenjagd auf Gut Mößlitz - Premiere von Kinderflohmarkt war ein voller Erfolg

Zum ersten Mal hat am Wochenende in Mößlitz ein Kinderflohmarkt stattgefunden. Besucher konnten sich über eine riesige Auswahl an Kleidung und Spielsachen freuen. Ein Händler setzte auf Überraschung.