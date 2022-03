Schmierereien und Müll: Zörbig leidet unter Schmutzfinken - Stadtrat macht Ärger Luft

Zörbig/MZ - Zörbigs Stadtrat Hans-Joachim Rieger (SPD) ist ziemlich sauer. Im sozialen Netzwerk Facebook macht er auch klar, warum. „Vielen Dank an die Bevölkerungsgruppe in der Stadt Zörbig, die das, was Ehrenamtliche geschaffen und in der Vergangenheit in Ordnung gehalten haben, zerstören.“

Fotos von beschmierten Wänden und allerhand Müll, der liegen gelassen wurde, hat er an den Beitrag angefügt. „Ich habe langsam die Nase voll.“ Es ärgert ihn auch im Namen der vielen anderen Ehrenamtlichen und der Mitarbeiter des Bauhofs. Die schließlich nicht zur Selbstdarstellung arbeiteten, sondern um die Stadt für alle schöner zu machen.

Im vergangenen Jahr wurde der Zörbiger sogar bedroht, als er junge Leute darauf hinwies, ihren Müll wegzuräumen und keine Flaschen in das Wasser der Mühle zu werfen. „Wir müssen da langsam Klartext reden und es sollte Konsequenzen geben.“ Denn so könne es nicht weitergehen. „Da müssen wir alle Mittel des Rechtsstaates ausschöpfen.“ Eindringliche Worte gegenüber Jugendlichen und auch Eltern hätten keine Wirkung gezeigt. Bürgermeister Matthias Egert (CDU) teilte den Aufruf und bat um Hinweise auf die Verursacher.