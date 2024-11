Schlüsselübergabe in der fünften Jahreszeit: Thalheimer Narren übernehmen Zepter in Bitterfeld-Wolfen

Wolfen/MZ. - Nun ist auch Bitterfeld-Wolfen in Narrenhand! Nachdem die symbolische Schlüsselübergabe in der fünften Jahreszeit in einigen Rathäusern des Altkreises Bitterfelds bereits direkt am 11. 11. erfolgte, wurde dieser Akt nun traditionsgemäß im Wolfener Rathaus vollzogen. Am Sonnabend, 16. November, stürmten die Mitglieder des Faschingsklubs Thalheim (FKT) die Amtsstube des Bitterfeld-Wolfener Oberbürgermeisters Armin Schenk (CDU), nachdem es pünktlich um 11.11 Uhr einen Kanonendonner gegeben hatte.

Mit der „Macht“ übernahmen die Jecken auch eine leere Haushaltskasse - natürlich alles humorvoll gesehen. Für die vielen Besucher gab es danach eine Kostprobe des Programms des Karnevalsvereins und ein reichhaltiges Büfett mit Pfannkuchen und Getränken. Am heutigen Samstagabend um 19.30 Uhr startet in der Thalheimer Turnhalle übrigens auch der erste Narrenball der nunmehr 34. Session, der unter dem Motto „33 Jahre FKT“ steht.

FKT-Schatzmeisterin Annett Hoffmann übernimmt die leere Haushaltskasse der Stadt. (Foto: Silke Ungefroren)

Für Kurzentschlossene: Es gibt noch einige Restkarten - ebenso wie für die zweite Veranstaltung am kommenden Sonnabend, 23. November. Gleicher Ort, gleiche Zeit. „Thalheim Hallo!“