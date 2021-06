Schleppende Bearbeitung, Bevorzugung von Firmen - Zulassungsstelle sorgt für Frust

Bitterfeld - Die Zulassung von Autos in Corona-Zeiten hat viele Probleme mit sich gebracht. Autohändler bemängeln, dass die Bearbeitungszeiten zu lange dauern würden. Was früher an einem Tag erledigt wurde, benötigt jetzt zwei bis drei Tage, auch weil sich die bürokratischen Hürden teilweise erhöht hätten. In anderen Landkreisen wurde Personal aus den Zulassungsstellen abgezogen, um in anderen Abteilungen bei der Bekämpfung der Pandemie zu helfen. Und in Anhalt-Bitterfeld besteht das Problem darin, dass sich der Otto Normalverbraucher einerseits gegenüber Zulassungsdiensten benachteiligt fühlt. Andererseits aber schneller an der Reihe kommt, wenn er selbige in Anspruch nimmt.

Zulassungsdienst ist schneller

Reichlich verwundert, um es freundlich auszudrücken, war ein MZ-Leser, der sein neues Auto in Köthen anmelden wollte. Man habe ihm gesagt, bis er einen Termin dafür bekomme, würde es etwa fünf Wochen dauern, berichtete er der Redaktion. Auf die Frage, warum es so lange dauere, habe man nur gesagt, in Berlin wären es sogar drei Monate, bis man seine Zulassung erhält, so der Leser.

Deshalb habe er schließlich einen Zulassungsdienst in Anspruch genommen - und nach wenigen Tagen sei alles erledigt gewesen. Doch er fragte sich, ob diese langen Wartezeiten noch auf die Pandemie zurückzuführen sind und wann sich die Lage wieder entspannen könnte? Und: Warum geht es über einen Zulassungsdienst so schnell, während man als Privatperson über einen Monat warten muss? Die MZ fragte dazu bei der Pressestelle der Landkreisverwaltung nach.

„Grundsätzlich gibt es bei der extrem häufig nachgefragten Leistung der Kfz-Zulassung naturgemäß Wartezeiten, die folglich auch Schwankungen unterliegen“, antwortete Sprecherin Marina Jank. Durch personelle Ausfälle aus verschiedenen Gründen werde die Lage aber noch angespannter. „Derzeit werden in der Verwaltung Überlegungen angestellt, wie der Service künftig verbessert werden kann. Die Wartezeiten sind keine Folge der Pandemie, sondern des knappen Personalbestandes.“ Aktuell liege die Wartezeit bei vier bis sechs Wochen, so Marina Jank in der vergangenen Woche. Das schätze die Landkreisverwaltung als verbesserungswürdig, aber noch vertretbar ein. Zur Frage, warum die Wartezeit für Privatpersonen offenbar so viel länger als für Zulassungsdienste ist, gab es keine Antwort.

Auch im Kreis- und Finanzausschuss war die Kfz-Zulassung ein Thema. Zörbigs Bürgermeister Matthias Egert sagte, dass sich die Autohändler seiner Stadt bei ihm beschwert hätten, weil sie gern mehr Autos verkaufen würden als derzeit möglich. Hintergrund: Der Landkreis hat aufgrund seiner schwierigen Personallage in den Zulassungsstellen verfügt, dass Zulassungsdienste momentan nur zehn Wagen pro Tag zulassen dürfen, damit auch Privatpersonen die Chance haben, ihre neuen Autos in einer vertretbaren Zeit anzumelden.

„Brauchen qualifizierte Leute“

„Ein Problem ist, dass die Anzahl der Stellen beim Zulassungsdienst nicht mehr ausreicht“, sagte Vizelandrat Bernhard Böddeker. Deshalb wurden mittlerweile auch zwei Stellen ausgeschrieben: Gesucht werden Sachbearbeiter für die Zulassungsstelle. Eine Stelle ist schnellstmöglich zu besetzen, die zweite Stelle im Dezember. Hinzu käme auch, dass die Arbeit in den Zulassungsstellen nicht mehr mit jener vor zehn oder 15 Jahren vergleichbar sei. „Wir müssen die Stellen mit qualitativ hoch geschultem Personal besetzen. Das ist nicht so einfach zu finden. Wir brauchen mittlerweile EDV-Fachkräfte, weil der Arbeitsaufwand nicht mehr mit dem von früher vergleichbar ist“, erklärt Böddeker.

Die Corona-Pandemie scheint zwar in diesen Tagen auf dem Rückzug zu sein, der Rückstau bei den Kfz-Anmeldungen wird aber wohl noch einige Zeit brauchen, bis er abgearbeitet ist.