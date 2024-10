In der Nacht vom Samstag, 19. Oktober, ist es in Bitterfeld zu einer Schlägerei gekommen.

In Bitterfeld ist es zu einer Schlägerei gekommen.

Bitterfeld/MZ. - In der Nacht vom Samstag, 19. Oktober, ist es in Bitterfeld zu einer Schlägerei gekommen, nun ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitteilt, wurden die Beamten gegen 1 Uhr alarmiert, weil es vor einem Sportstudio in der Vierzoner Straße eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gab.

Bei ihrem Eintreffen fanden die Beamten zwei Beteiligte vor, einen 34-Jährigen und einen 21-Jährigen. Der 34-Jährige hatte den 21-Jährigen im Gesicht verletzt, beide Deutsche waren offenbar betrunken. Nachdem die Polizei den Sachverhalt und die Personalien aufgenommen hatte, konnten beide Männer den Ort der Auseinandersetzung verlassen.

Zu den Gründen für die Auseinandersetzung und zum Gesundheitszustand des Geschädigten machte die Polizei keine weiteren Angaben. Gegen den 34-Jährigen werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, teilt ein Sprecher weiter mit.