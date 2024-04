Ein Mitarbeiter eines Zustelldienstes ist am Donnerstag im Zörbiger Ortsteil Cösitz von mehreren Männern angegriffen worden. Der wehrte sich mit einem Besenstiel. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Schläge gegen Frontscheibe, Schlüssel eingesteckt - Männer attackieren Paketzusteller in Cösitz

Zwischenfall am Donnerstag

Der Zusteller wollte am Donnerstag gegen 20 Uhr in Cösitz ein Paket übergeben.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 19-jährige Zusteller gegen 20 Uhr in Cösitz unterwegs, um eine Sendung abzuliefern. In der Straße „Am Winkel“ hatte er dazu angehalten. In der Nähe seines Fahrzeugs bemerkte er eine Gruppe von mehreren Personen. Eine dieser Personen ging auf den Transporter zu und soll dann plötzlich und unvermittelt gegen eine Seitenscheibe geschlagen haben. Dadurch erschreckt, verließ der Fahrer zunächst den Ort.

Als er kurze Zeit später wieder zurückkehrte und sein Fahrzeug verließ, traf er allerdings wieder auf die Gruppe. Der 19-Jährige nahm vorsichtshalber einen Besenstiel zur Hand. Da die Personen nun auf ihn zukamen, zog er sich in seinen Transporter zurück. Dort musste er feststellen, dass die Fahrzeugschlüssel nicht mehr im Schloss steckten. Erneut stieg er aus. Ein 45-Jähriger aus der Gruppe attackierte ihn mit mehreren Schlägen, zudem wurde er von einer weiteren unbekannten Person angegriffen.

Um sich zu wehren, nutzte der Zusteller nun seinen Besenstiel und versuchte die Personengruppe mit Worten in Schach zu halten. Als die Polizei vor Ort eintraf, klagte sowohl der 19-Jährige wie auch einer der Angreifer über Schmerzen am Oberkörper- beziehungsweise im Kopfbereich. Rettungskräfte kamen zum Einsatz und übernahmen die medizinische Erstversorgung. Wer die Beamten informiert hatte, ließ die Polizei offen. Es werden Ermittlungen wegen Körperverletzung geführt.