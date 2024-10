Der Herbst präsentiert sich in Feierlaune: In Wolfen spielt die Big Band auf, in Holzweißig ist ein Puppentheater zu Gast.

Bitterfeld/MZ. - Auch in der Mitte des Oktobers warten am Wochenende wieder viele Veranstaltungen auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Was es zu erleben gibt? Die MZ gibt Ihnen gern ein paar Tipps.

1 Greppin: Schlachtefest bietet regionale Spezialitäten

Die Gutsfleischerei Greppin veranstaltet am heutigen Freitag ihr traditionelles Schlachtefest in der Äußeren Waldstraße 32. Von 8 bis 18 Uhr können Besucher Hausschlachteprodukte und regionale Spezialitäten probieren. Es gibt auch Bratwurst, Erbsensuppe aus der Gulaschkanone sowie Klassiker wie Wellfleisch und Wurstsuppe.

2 Wolfen: Big Band erklingt in der Grundschule Steinfurth

Das bereits zur festen Tradition gewordene Konzert der Big Band Wolfen findet in diesem Jahr am Samstag um 14.30 Uhr in der Grundschule Steinfurth statt. In bewährter Programmfolge werden dann wieder beliebte Melodien von beispielsweise Glenn Miller und James Last erklingen. Begleitet wird die Big Band Wolfen durch ihre Gesangssolisten Julia Preußler und Marko Roye. Durch das musikalische Programm führt Tobias Köppe. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass aus organisatorischen Gründen der Einlass erst ab 14 Uhr stattfinden kann, das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

3 Holzweißig: Kirmes rund um die evangelische Kirche

Kirmes ist wieder in der evangelischen Kirche in Holzweißig, Kirchstraße 2, angesagt. Am Samstag erwartet die Gäste ab 17 Uhr das Ateliertheater Erfurt. Die Puppenspieler zeigen die „Bremer Stadtmusikanten“. Ab 18 Uhr lodert das Lagerfeuer im Kirchgarten. 19 Uhr startet der Fackelumzug mit dem Spielmannszug Stadt Wolfen vom Gotteshaus durch Holzweißig. Der Sonntag beginnt 10.30 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst. Danach wird zum Frühschoppen eingeladen.

4 Zörbig: Zünftiger Frühschoppen im Schlosshof

Am Sonntag lädt der Heimatverein Zörbig von 10 bis 15 Uhr zum Oktoberfest-Frühschoppen auf den Schlosshof ein. Die Besucher erwartet ein geselliges Fest mit kulinarischen, bayerischen Spezialitäten. Das Kulturquadrat Schloss Zörbig verwandelt sich an diesem Tag in eine bayerische Festmeile. Bei zünftiger Live-Musik können die Gäste in Tracht oder Dirndl die bayerische Gemütlichkeit genießen.

5 Schmerz: Weltenradler Thomas Meixner präsentiert Dia-Show

Weltenradler Thomas Meixner lädt am heutigen Freitag um 16 und 19 Uhr im Heidehof in Schmerz zu einer Dia-Show ein. Anfang April brach er auf, um den hohen Norden Europas zu erkunden.