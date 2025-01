Wolfen/MZ. - Annahme, Zuspiel, Angriff – und meistens ein Punktgewinn. Für die Volleyballerinnen des Sportvereins WSG 78 Wolfen, die in der Landesliga Süd spielen, stehen in der aktuellen Saison sechs Siege und keine Niederlagen zu Buche. Harte Arbeit, doch in dem einen oder anderen Moment auch einmal Glück. Vielleicht kommt das dank des kleinen Ben – dessen Name prominent auf den schwarzen Trikots steht. Genauer gesagt: Der Verein „Ben hilft – Stark machen gegen DIPG“ wird dort beworben, wo sich sonst finanzkräftige Sponsoren finden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.