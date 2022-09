Sandersdorfer Hochhaus soll schicker und moderner werden

Das weithin sichtbare elfstöckige Wohngebäude wird in den nächsten Wochen auf Vordermann gebracht. Worum es dabei geht und was bereits zu sehen ist.

Sandersdorf/MZ - Wer dieser Tage in Sandersdorf unterwegs ist, wird es schwer übersehen: Das höchste Gebäude der Stadt ist zu einem großen Teil eingerüstet. Der Grund dafür sind bereits länger geplante Modernisierungsarbeiten, denn das 1970 erbaute Hochhaus ist ein wenig in die Jahre gekommen und soll ein moderneres Erscheinungsbild erhalten. Die MZ hat sich bei einem Vororttermin mit der Neuen Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft (Neubi) darüber informiert, was dort in den kommenden Wochen passieren wird.