Sandersdorf lockt am Wochenende zum Weinfrühling

Sandersdorf/MZ - Nach zwei Jahren Pause ist es diese Woche endlich soweit: Vom 13. bis zum 15. Mai findet die vierte Ausgabe des Weinfrühlings der Stadt Sandersdorf-Brehna statt. Nachdem die Veranstaltung zuletzt 2019 in Brehna stattfand, ist nun wieder Sandersdorf Gastgeber.

Im Fokus steht - wie sollte es anders sein - der Wein. Fünf Winzer werden ihre edlen Tropfen präsentieren, sie kommen aus dem Saale-Unstrut-Gebiet und dem Rheinland. Zum ersten Mal wird es zudem einen Whiskystand geben. Außerdem wird Bier ausgeschenkt, an verschiedenen Essensständen können es sich Besucher schmecken lassen.

Auch das dreitägige Programm kann sich sehen lassen. Am Freitag geht es um 18 Uhr los mit DJ Feenix, der bis nach Mitternacht zum Tanzen einlädt.

Weiter geht es am Samstag um 14 Uhr mit Musik von Phil Walter. Moderiert wird die Veranstaltung auch in diesem Jahr von Tobias Köppe, der um 16.15 Uhr mit einem der Winzer über sein Handwerk sprechen wird. Um 18 Uhr spielt die Berliner Band Jake & Flo, im Anschluss darf zu DJ Enrico Voigt bis in die Puppen getanzt werden.

Der dritte und letzte Tag des Festwochenendes ist der lokalen Kunst und Kultur sowie der Jugend gewidmet. Um 10 Uhr geht es mit einer Darbietung des Musikvereins los und um 12 Uhr tritt das Kinder- und Jugendballett 1965 auf. 14 Uhr findet das Kindermusical „Captain Silberzahn“ statt. Den Abschluss bilden um 15 und 17 Uhr Auftritte des Sandersdorfer Karnevalsvereins.

Für die kleinen Besucher gibt es an allen Tagen Kinderschminken und eine Hüpfburg. Der Eintritt zum Weinfrühling ist frei.