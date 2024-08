Noch bis zum 16. August können Sandersdorfer dank einer Ausstellung historischer Postkarten in vergangene Zeiten reisen. Wie es dazu kam und was das mit der Festwoche zu tun hat.

Sandersdorf/MZ. - Postkarten haben einen besonderen Reiz. Wer von uns hat noch nicht vom Strand oder aus einer berühmten Metropole einen lieben Gruß an Familie und Freunde geschickt? Und doch: Dieses beliebte Kommunikationsmittel, das in Deutschland in diesem Jahr sein 155. Bestehen feiert, gerät im Zeitalter des Internets mehr und mehr in Vergessenheit.